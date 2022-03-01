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Минобороны: деятельность биолабораторий США в Украине привела к всплеску заболеваемости особо опасными инфекциями

Политика, 15:36 14 марта 2022

ноц.рф | Фото: ноц.рф

Более 30 биологических лабораторий США обнаружило Минобороны России на Украине. Их деятельность спровоцировала неуправляемый рост заболеваемости особо опасными инфекциями, всплеск которых наблюдают с 2014 года. Увеличилось число случаев дифтерии, краснухи, туберкулеза, кори, сообщает РИА Новости.

Во Львове занимались возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, в Харькове и Полтаве — дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии. Россия располагает соответствующими документами.

"Биолаборатории закрывали в спешке из-за опасений Пентагона, что российские эксперты подтвердят нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Москву и Пекин давно беспокоит военно-биологическая активность США и их союзников. Российские и китайские эксперты считают необходимым контролировать зарубежную военно-биологическую активность Вашингтона, который еще в 2001 году отказался от международного контроля за своими микробилогическими исследованиями.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опасения России о разработках США на территории Украины биологических материалов военного назначения подтвердились благодаря выступлению замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

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# Донбасс , лаборатории , Минобороны

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