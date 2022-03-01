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Артисты тюменского филармонического оркестра исполнят саундтреки из культовых фильмов

Общество, 08:13 16 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Саундтреки из культовых фильмов и сериалов прозвучат в Тюменской филармонии 23 марта, сообщается на официальной странице учреждения.

Популярные мелодии исполнит Брасс-квинтет - музыканты симфонического оркестра, в составе которого исполнители на трубе, валторне, тромбоне, тубе и ударных инструментах. В программе прозвучат саундтреки из к/ф "Рокки", "Игра престолов", "Индиана Джонс", "Миссия невыполнима", "Мстители", "Пираты Карибского моря", "Девушка из Ипанемы", "Русалочка", "Крестный отец", "Назад в будущее", "Титаник", "Звездные войны".

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# Тюменская филармония

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