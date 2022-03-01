Мониторинг уровня воды в Туре и углевание: тюменский водоканал готовится к весеннему паводку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мониторинг уровня воды в реке Тура и в камере станции первого подъема на Метелевском водозаборе ведется каждый день. В преддверии весеннего паводка в фильтры загружен крупный активированный уголь, а угольную пыль вместе с другими реагентами засыпали в смесители.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

Помимо ежедневного самостоятельного мониторинга за уровнем воды в Туре, сотрудники компании получают дополнительную информацию от Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Согласно договору в водоканал предоставляются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы по уровню воды в реке Тура, а также при необходимости производится отбор проб и исследование воды по показателям запах и цветность на гидропосту 428-й км от устья Туры 7 км ниже Туринска, что составляет двое суток течения воды до Тюмени", - говорит Виталий Гурский.

Тюменский водоканал заключил договор с Тюменской областной службой экстренного реагирования на случай, если потребуется помощь водолазов для очистки водозаборного оголовка.

Для того чтобы снижение уровня воды в Туре не влияло на качество, запах воды в водоканале используют активированный уголь разной фракции: более крупный загружают в фильтры, мелкий - в смесители. При этом интенсивность углевания зависит от качества исходной воды, заметил главный инженер предприятия.

Дважды в сутки лаборанты водоканала проводят исследование качества исходной воды. На основании полученных данных технологи корректируют состав и количество реагентов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева