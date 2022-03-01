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Команда тюменских дзюдоистов завоевала бронзу в Омске

Спорт, 14:58 15 марта 2022

ЦОП "Тюмень-дзюдо" во ВКонтакте | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" во ВКонтакте

Тюменские дзюдоисты привезли из Омска командную бронзу и личные награды, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

12 марта на всероссийских соревнованиях на призы Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы" в весовой категории до 48 кг победу одержала Софья Карнышева. Анастасия Третьякова в этом же весе стала третьей. Еще одну бронзовую медаль в категории до 90 кг заработал Серикбай Жанабеков. В соревнованиях участвовали 127 атлетов из 16 субъектов России.

13 марта во всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Николая Анохина и Анатолия Хмелева тюменская команда заняла третье место. Спортсмены выиграли у команд "Кемерово" и "Иркутск-2", в полуфинале уступили дзюдоистам из "Красноярска". В составе тюменской команды выступили Михаил Григорьев, Кирилл Зуев, Кирилл Носков, Дмитрий Федоров, Адам Джафаров, Джамалдин Алдерханов, Серикбай Жанабеков, Софья Карнышева, Екатерина Бажукова, Альфия Баякенова.

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# ЦОП Тюмень-дзюдо

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