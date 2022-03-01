Тюменцам рассказали об инклюзивной культуре
Очередной этап проекта #путькинклюзивнойкультуре, посвященный взаимодействию с людьми с инвалидностью, состоялся в Тюмени, сообщает пресс-служба региональной Общественный палаты.
Участники встречи рассказали об юридических аспектах взаимодействия с людьми с инвалидностью и ментальными нарушениями.
В формате трансляции депутат Государственный думы Михаил Киселев сообщил об инклюзивных практиках, реализуемых на территории России. О своем опыте работы со слепоглухими рассказал Александр Суворов.
Напомним, что социальный проект, направленный на формирование у сотрудников учреждений сферы культуры навыков и компетенций, необходимых для работы с лицами с инвалидностью различных категорий, стартовал в регионе в 2021 году.