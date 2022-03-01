  • 15 марта 202215.03.2022вторник
  • USD115,1963
    EUR127,2343
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам рассказали об инклюзивной культуре

Общество, 17:54 15 марта 2022

пресс-служба региональной Общественный палаты | Фото: пресс-служба региональной Общественный палаты

Очередной этап проекта #путькинклюзивнойкультуре, посвященный взаимодействию с людьми с инвалидностью, состоялся в Тюмени, сообщает пресс-служба региональной Общественный палаты.

Участники встречи рассказали об юридических аспектах взаимодействия с людьми с инвалидностью и ментальными нарушениями.

В формате трансляции депутат Государственный думы Михаил Киселев сообщил об инклюзивных практиках, реализуемых на территории России. О своем опыте работы со слепоглухими рассказал Александр Суворов.

Напомним, что социальный проект, направленный на формирование у сотрудников учреждений сферы культуры навыков и компетенций, необходимых для работы с лицами с инвалидностью различных категорий, стартовал в регионе в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инклюзия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 15.03.2022Тюменцам рассказали об инклюзивной культуре
17:44 15.03.2022На реке Ишим построили три противопаводковые дамбы
17:31 15.03.2022Чемпионат по игре "Мой выбор 4.0: один за всех и все за одного!" объединит более 600 тюменцев
17:20 15.03.2022Григорий Григорьев: молодым участникам протестных митингов навязали стороннее мнение