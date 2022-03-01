В Тюменской области увеличили силы и средства для спасения лесов от пожаров

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 888 человек привлекут для тушения лесных пожаров в регионе в 2022 году - на 7 % больше, чем в 2021 году. Об этом в сообщил в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

К борьбе с природными пожарами готово 1 тыс. 326 единиц техники - на 14% больше, чем в прошлому году. Численность профессиональных десантников-пожарных увеличена до 120 человек.

"Подготовка к пожароопасному сезону в Тюменской области ведётся с учетом опыта прошлого года. Разработан план-график, четко ему следуем. Необходимые средства предусмотрены. Также выделим дополнительное финансирование, чтобы увеличить заработную плату опытным работникам лесного хозяйства. В первую очередь водителям", - отметил Александр Моор во время совещания, которое провел полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

В начале апреля в регионе пройдут полевые межрайонные учения по тактике и технике тушения лесных пожаров.

Подготовку к пожароопасному сезона губернатор контролирует лично.

Евгений Бабенко