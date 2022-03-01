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X городской конкурс "Капельки" ждет заявок от юных пианистов

Общество, 08:24 18 марта 2022

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Тюменская детская школа искусств "Этюд" принимает заявки на участие в X городском конкурсе юных пианистов "Капельки".

В конкурсе могут выступить учащиеся учреждений дополнительного образования города 5–8 лет. Юные музыканты исполнят два произведения. Жюри оценят уровень владения инструментом, артистичность, соответствие репертуара возрасту исполнителя, сценическую культуру. Все участники будут награждены дипломами и медалями.

Подать заявку можно до 31 марта. Конкурс пройдет в детской школе искусств "Этюд" (ул. Текстильная, 21/2) 16 апреля. Более подробную информацию можно узнать в группе во ВКонтатке.

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# ДШИ Этюд , пианист

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