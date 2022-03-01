  • 16 марта 202216.03.2022среда
  • USD111,4823
    EUR122,4522
  • В Тюмени -9..-11 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жители Тюменской области жалуются в УФАС по поводу цен на сахар

Общество, 14:40 16 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цена на сахар - самое частое обращение на горячую линию УФАС Тюменской области. Обоснованность цен будет проверена, запросы к дистрибьюторам, крупным поставщикам и региональным торговым сетям направлены, сообщает ведомство.

"По результатам анализа управление планирует установить, в каком звене товаропроизводящей цепочки повысились цены на данный товар, а также оценить обоснованность повышения цен", - рассказали в УФАС.

В случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного завышения цен, управление примет меры реагирования по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# сахар , Тюменское УФАС России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:51 16.03.2022Академия Huawei в ТюмГУ признана лучшей в России
14:40 16.03.2022Жители Тюменской области жалуются в УФАС по поводу цен на сахар
14:18 16.03.2022Фотовыставка "Крым – это Россия!" в Нижней Тавде расскажет о красоте Крыма и истории воссоединения полуострова с Россией
14:07 16.03.2022В Тюменской области у 698 человек подтвердился COVID-19