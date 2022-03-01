Жители Тюменской области жалуются в УФАС по поводу цен на сахар

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цена на сахар - самое частое обращение на горячую линию УФАС Тюменской области. Обоснованность цен будет проверена, запросы к дистрибьюторам, крупным поставщикам и региональным торговым сетям направлены, сообщает ведомство.

"По результатам анализа управление планирует установить, в каком звене товаропроизводящей цепочки повысились цены на данный товар, а также оценить обоснованность повышения цен", - рассказали в УФАС.

В случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного завышения цен, управление примет меры реагирования по привлечению виновных лиц к административной ответственности.