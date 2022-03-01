Юная спортсменка из Заводоуковска стала призером первенства мира по всестилевому карате

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Воспитанница ДЮСШ Заводоуковска Юлия Шкуро стала вице-чемпионкой первенства мира по всестилевому карате, сообщает департамент физкультуры и спорта Тюменской области.

Соревнования проходили в Суздале. На первенство приехали более 2 тыс. спортсменов из России, Бенина, Казахстана, Камеруна, Кубы, Латвии, Узбекистана и Южной Осетии.

Теперь юная атлетка примет участие в чемпионате и первенстве Уральского федерального округа по карате-киокусинкай, которое пройдет в Тюмени с 18 по 21 марта.