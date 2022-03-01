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Отсутствие сахара на полках магазинов связано с ажиотажным спросом, уверены тюменские антимонопольщики

Экономика, 12:13 17 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отсутствие сахара на полках магазинов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными участниками рынка ради извлечения выгоды, считает Федеральная антимонопольная служба России. Хозяйствующим субъектам ФАС направила письма о необходимости проявить социальную ответственность в вопросах ценообразования и не допускать создания искусственного дефицита на рынке, который может привести к дальнейшему росту цен.

"Согласно данным минсельхоза РФ, Россия полностью обеспечивает себя ключевыми продовольственными товарами, в том числе и сахаром. Запасы достаточны для удовлетворения внутреннего спроса", — рассказали сотрудники УФАС по Тюменской области корреспонденту "Тюменской линии".

Напомним, в регионе работает горячая линия, которая принимает сообщения о необоснованно завышенных ценах на социально значимые продукты. От жителей Тюменской области уже поступило значительное число обращений по поводу роста цен на сахар и его отсутствие в торговых точках. Жалобы передают в центральный аппарат ФАС России, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования.

Вера Коршунова

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# сахар , УФАС

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