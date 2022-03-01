Дмитрий Конов покидает СИБУР

Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области. Архив. Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области. Архив.

Дмитрий Конов покидает должность председателя правления ПАО "СИБУР Холдинг", а также выходит из составов Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг", Правления ПАО "СИБУР Холдинг" и ООО "СИБУР", сообщает пресс-служба компании.

"Полномочия правления ПАО "СИБУР Холдинг" после проведения всех необходимых корпоративных процедур будут переданы Совету директоров ПАО "СИБУР Холдинг" и Правлению ООО "СИБУР" - управляющей организации ПАО "СИБУР Холдинг"", - отмечено в сообщении.

Организационные изменения реализуются с учетом включения Дмитрия Конова в санкционные списки Евросоюза и Великобритании и направлены на повышение устойчивости бизнеса СИБУРа как одной из самой динамично развивающихся компаний мировой нефтегазохимии.