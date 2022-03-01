Тюменцы могут предложить свои "Сильные идеи для нового времени"

| Фото: ideas.roscongress.org | Фото: ideas.roscongress.org

Подключиться к организации форума "Сильные идеи для нового времени" пригласил регионы России президент сраны Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов.

Тюменцы, как и каждый россиянин, могут представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие города, региона и страны в целом с помощью проекта.

"Наша экономика, государственный бюджет, частный бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, должны мобилизовать нас. Вот, на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума "Сильные идеи для нового времени", - сказал Владимир Путин.

Каждый желающий может подать свою идею через крауд-платформу ideas.roscongress.org, получить оценку экспертов и пользователей.

Итоговое мероприятие форума "Сильные идеи для нового времени" запланировано на лето 2022 года. Там представят 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Напомним, первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в ноябре 2020 года. Поступило 15 тыс. идей. Вошедшие в Топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в Топ-1000 проекты – 828 идей – заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров пригласили для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.