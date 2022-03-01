Роман Чуйко: сегодня создается прочное основание для безопасности России на ближайшие 30-50 лет

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Российские солдаты сейчас создают прочное основание для безопасности России на ближайшие 30-50 лет. Такое мнение высказал депутат Тюменской областной думы Роман Чуйко.

Он отметил, что сегодня стало понятно, что русские и Россия очень сильно мешают западному миру. Это касается российских спортсменов, культуры, науки и даже истории, благодаря которой многие государства Европы получили свою государственность.

"Им мешает та история, в которой Россия спасла весь мир от фашизма и нацизма в 1941-1945 годах. Мешает, что Россия – одна из немногих стран, которая может смело и справедливо говорить и осуждать действия США и ее так называемых европейских партнеров", - сказал Чуйко.

Поэтому, по мнению депутата, решение о проведении спецоперации на Украине правильное и нужное.

"В течение восьми лет на Украине с теми, кто не согласен с неонацистским режимом, просто расправлялись. Поэтому я полностью поддерживаю нашего президента Владимира Путина в специальной военной операции, которая проходит на Украине", - добавил он.