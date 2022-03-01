Тюменский "Рубин" вышел в полуфинал Кубка Петрова

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Хоккеисты "Рубина" одолели тольяттинскую "Ладу" в гостях в четвертой встрече серии со счетом 4:3 и вышли в полуфинал борьбы за Кубок Петрова.

Как комменирует пресс-служба сибирского клуба, матч начался с уже привычного для всех сценария. "Лада" вновь вышла вперед на сей раз усилиями Михаила Мокина на 12 минуте. Первый период так и завершился.

Во втором Денис Давыдов сравнял счет, но спустя пару минут Евгений Грошев вновь вывел вперед хозяев. На 46 минуте вновь отличился Давыдов, 2:2. И десяти минут не прошло, а счет уже стал 3:2 в пользу "Лады".

До конца третьего периода оставалось немного, и главный тренер "Рубина" Денис Ячменёв использовал право на тайм-аут. Вратаря Егора Назарова "отправили на лавку", а на льду игроков "Рубина" стало больше. Тактика сработала, автором шайбы стал Денис Давыдов. Игра перешла в овертайм, в котором численное большинство реализовал все тот же Давыдов. После игры 27 номер признался, что это его первый "покер" в карьере.

Денис Ячменёв отметил, что, как и все матчи серии, игра получилась сложной.

"Все боролись до конца. Рады, что смогли победить. Вовремя реализовали большинство. Довольны, что справились в четырех матчах, но счет серии 4:0 не говорит о том, что победа далась легко. Каждый матч был, что называется, "от ножа". Обе команды бились, никто не хотел уступать", - подчеркнул главный тренер "Рубина".