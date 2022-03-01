В Тюменской области работает региональный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики

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Обеспечение устойчивого развития экономики Тюменской области – под постоянным контролем регионального штаба. На заседаниях под председательством губернатора Александра Моора рассматривается текущая ситуация в базовых отраслях экономики и принимается комплекс мер для устранения возможных рисков.

Заседания регионального штаба проводятся еженедельно, при необходимости чаще, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Пристальное внимание уделяется финансово-экономическому состоянию системообразующих предприятий.