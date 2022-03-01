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Привести вес в норму помогают тюменцам в центре лечебного питания

Общество, 16:42 18 марта 2022

пресс-служба Многопрофильного консультативно-диагностического центра | Фото: пресс-служба Многопрофильного консультативно-диагностического центра

Решить проблемы с избыточным или недостаточным весом помогают жителям Тюменской области диетологи с помощью современных подходов. Центр лечебного питания открылся в Многопрофильном консультативно-диагностическом центре в марте, помощь получили уже 40 человек.

Специалисты оценивают скорость метаболических процессов и другие показатели пациента. На основе этих данных с использованием компьютерной программы диетологи составляют индивидуальный план питания с расчетом суточного калоража. Кроме врача-эндокринолога и врача-гастроэнтеролога к терапии в случае необходимости привлекают медицинского психолога, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Мы давно задумывались над тем, чтобы открыть центр лечебного питания, так как проблема избыточного веса актуальна, с ней сталкивается более 60% населения", — отмечает главный врач МКДЦ Дмитрий Иванович Бутов.

В центр лечебного питания тюменцы могут обратиться по направлениям врачей поликлиник, а также эндокринологов и гастроэнтерологов Многопрофильного консультативно-диагностического центра. Среди показаний для направления — ожирение, избыточная масса тела, дефицит массы тела в сочетании с белково-энергетической недостаточностью, различные заболевания ЖКТ, требующие диетологической коррекции, и другие.

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