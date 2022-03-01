На лекции в музее "Дом Машарова" в Тюмени расскажут об особенностях красильного промысла

| Фото: сообщество "Музей "Дом Машарова" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Музей "Дом Машарова" во ВКонтакте

Лекция "Путик красильщика" пройдет в музее "Дом Машарова" в Тюмени 20 марта, начало в 17 часов, сообщают организаторы.

На встрече гости узнают об истории тюменской росписи, местах ее бытования и особенностях красильного промысла. Лектором выступит мастер по тюменской росписи Ольга Отраднова. На лекцию вход свободный.

Увидеть примеры росписи можно на выставке "Тюменский цвЯточек". Стоимость билета - 100 рублей. Льготным категориям вход свободный.

Количество мест на лекцию ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 46-13-10 или по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.