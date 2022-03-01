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На лекции в музее "Дом Машарова" в Тюмени расскажут об особенностях красильного промысла

Общество, 17:14 18 марта 2022

сообщество "Музей "Дом Машарова" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Музей "Дом Машарова" во ВКонтакте

Лекция "Путик красильщика" пройдет в музее "Дом Машарова" в Тюмени 20 марта, начало в 17 часов, сообщают организаторы.

На встрече гости узнают об истории тюменской росписи, местах ее бытования и особенностях красильного промысла. Лектором выступит мастер по тюменской росписи Ольга Отраднова. На лекцию вход свободный.

Увидеть примеры росписи можно на выставке "Тюменский цвЯточек". Стоимость билета - 100 рублей. Льготным категориям вход свободный.

Количество мест на лекцию ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 46-13-10 или по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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# лекция , музей Дом Машарова

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