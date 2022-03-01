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Тюменских водителей опрашивают насчет взяточничества на дорогах

Общество, 18:09 18 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пройти всероссийский онлайн-опрос на сайте Госавтоинспекции предлагают жителям Тюменской области. Вопрос всего один — у респондентов интересуются, сталкивались ли они с проявлениями коррупции со стороны сотрудников ГИБДД за последние 6–12 месяцев.

Как отмечают в региональном управлении Госавтоинспекции, опрос проводится для выявления и пресечения нарушений служебной дисциплины и законности среди сотрудников ведомства, а также для предупреждения граждан об уголовной ответственности за дачу взяток.

В 2021 году в Тюменской области сотрудники ГИБДД подали 50 уведомлений о фактах склонения к получению взятки со стороны водителей. В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела.

Опрос состоится с 20 по 31 марта.

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# взятки , ГИБДД

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