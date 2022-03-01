Какие цветы посадить в марте — советы опытного садовода

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

В середине марта сеют на рассаду петунии, астры, циннии, бархатцы, львиный зев, лаватеру, однолетний флокс. Как за ними ухаживать, рассказала "АиФ-Западная Сибирь" цветоводка Нина Петрова.

После посева почву необходимо немного уплотнить ложкой и поставить контейнер в теплое место. Если хотите помочь семенам взойти — полейте их раствором "Циркона". Рекомендуемое соотношение — четыре капли на один стакан воды.

"Можно простимулировать рассаду на всхожесть витамины группы В. Учтите, что поливать всходы мелких семян сверху нельзя. В этом случае наберите воду в шприц, осторожно воткнув иглу в почву — влейте воду", — говорит Нина Петрова.