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Какие цветы посадить в марте — советы опытного садовода

Общество, 13:23 19 марта 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

В середине марта сеют на рассаду петунии, астры, циннии, бархатцы, львиный зев, лаватеру, однолетний флокс. Как за ними ухаживать, рассказала "АиФ-Западная Сибирь" цветоводка Нина Петрова.

После посева почву необходимо немного уплотнить ложкой и поставить контейнер в теплое место. Если хотите помочь семенам взойти — полейте их раствором "Циркона". Рекомендуемое соотношение — четыре капли на один стакан воды.

"Можно простимулировать рассаду на всхожесть витамины группы В. Учтите, что поливать всходы мелких семян сверху нельзя. В этом случае наберите воду в шприц, осторожно воткнув иглу в почву — влейте воду", — говорит Нина Петрова.

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