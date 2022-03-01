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На улице Одесской задержали 24-летнюю девушку с наркотиками

Происшествия, 16:50 19 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девушку, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков, задержали полицейские на улице Одесской в Тюмени вечером 18 марта. Сотрудники патрульно-постовой службы остановили тюменку для проверки документов.

"Девушка проявляла признаки повышенного беспокойства, и полицейские приняли решение о проведении досмотра гражданки. В присутствии понятых в личных вещах тюменки правоохранители обнаружили сверток с порошкообразным веществом", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Как показала экспертиза, это был мефедрон массой около 0,8 грамма. Ранее судимая за кражу безработная девушка призналась, что купила наркотик через интернет для личного употребления.

В отношении тюменки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств".

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