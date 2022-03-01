Тобольский музей-заповедник приглашает посетить все объекты музейного показа 21 марта

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Все одиннадцать объектов музейного показа будут работать в Тобольском музее-заповеднике 21 марта с 10 до 18 часов. Гостей ждут тематические выставки, интерактивные занятия, увлекательные квесты и мастер-классы, тематические и обзорные экскурсии.

Посетителям расскажут о первопроходцах сурового края и коренных жителях Сибири, знаменитых на весь мир тоболяках и визите в город царственных особ. Гостям предлагают прогуляться по красной площади, где расположен единственный за Уралом белокаменный Кремль, познакомиться с забытыми ремеслами, приобрести или сделать своими руками памятный сувенир из природных материалов.

Справки и запись по телефону: 8 (3456) 22-37-13.