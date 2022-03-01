В "Точке кипения" отметят трехлетие и расскажут о предназначении и эмоциональной зрелости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десяток мероприятий пройдут в пространстве "Точка кипения" (ул. Республики, 142) с 21 по 27 марта. Среди них — празднование трехлетия проекта в Тюмени, лекция о поиске предназначения и мастер-класс по эмоциональному интеллекту.

Практическая встреча с психологом "Мое предназначение" пройдет 22 марта в 18 часов 30 минут, спикер — практикующий психолог Анастасия Крук, регистрация по ссылке.

"День рождения "Точки кипения — Тюмень" состоится 23 марта с 10 до 15 часов в онлайн и офлайн-форматах. В программе — лекции экспертов на различные темы — от бизнеса до социальной сферы, от IT до образования. Регистрация по ссылке.

Тренинг "Эмоциональная зрелость: Как договориться со своими эмоциями" пройдет 26 марта с 13 до 17 часов. Ведущие — Александр Ханжин и Марина Щербич, опытные бизнес-тренеры, специализирующиеся на развитии эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков в различных форматах. Необходима регистрация.