  • 19 марта 202219.03.2022суббота
  • USD103,9524
    EUR114,3996
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В "Точке кипения" отметят трехлетие и расскажут о предназначении и эмоциональной зрелости

Общество, 15:16 19 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десяток мероприятий пройдут в пространстве "Точка кипения" (ул. Республики, 142) с 21 по 27 марта. Среди них — празднование трехлетия проекта в Тюмени, лекция о поиске предназначения и мастер-класс по эмоциональному интеллекту.

Практическая встреча с психологом "Мое предназначение" пройдет 22 марта в 18 часов 30 минут, спикер — практикующий психолог Анастасия Крук, регистрация по ссылке.

"День рождения "Точки кипения — Тюмень" состоится 23 марта с 10 до 15 часов в онлайн и офлайн-форматах. В программе — лекции экспертов на различные темы — от бизнеса до социальной сферы, от IT до образования. Регистрация по ссылке.

Тренинг "Эмоциональная зрелость: Как договориться со своими эмоциями" пройдет 26 марта с 13 до 17 часов. Ведущие — Александр Ханжин и Марина Щербич, опытные бизнес-тренеры, специализирующиеся на развитии эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков в различных форматах. Необходима регистрация.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Точка кипения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:02 19.03.2022Юные тюменцы присоединятся к патриотической акции "Рисуем Победу"
16:24 19.03.2022Финал конкурса "Миссис УФО-2022" пройдет в Тюмени
16:09 19.03.2022В Тюменской области отделения партии "СР – За правду" собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР
16:01 19.03.2022Тюменские мастера представили вазы, сувениры и игрушки на ярмарке "Тюменская весна"