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Финал конкурса "Миссис УФО-2022" пройдет в Тюмени

Общество, 16:24 19 марта 2022

группа "Конкурс красоты и материнства "Миссис УрФО"" ВКонтакте | Фото: группа "Конкурс красоты и материнства "Миссис УрФО"" ВКонтакте

Финал конкурса красоты и материнства "Миссис УФО-2022" состоится в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 30 апреля. Кастинг продлится до 3 апреля.

Участвовать в конкурсе могут проживающие на территории Уральского федерального округа женщины в возрасте от 25 до 55 лет. По словам организаторов, наличие детей приветствуется, а в случае, если участница находится в разводе — наличие детей обязательно. Никаких требований к росту, фигуре и вероисповеданию нет.

Жюри оценят участниц не только по выходам на сцене и умению поддержать разговор, но и их жизненную позицию, ведь многие из них — работающие и социально активные мамы, пишет "Тюменская область сегодня".

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