Тюменские мастера представили вазы, сувениры и игрушки на ярмарке "Тюменская весна"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изделия из дерева, глины, игрушки ручной работы выставили представители Гильдии мастеров современных и народных ремесел на уличной ярмарке "Тюменская весна" на Цветном бульваре 19 марта.

На бульваре возле арки установлена сцена, на которой выступают творческие коллективы. По мнению главы Тюмени Руслана Кухарука, это хорошая возможность для того, чтобы показать, насколько региональная столица богата на таланты.

"Площадки открыты не только для творческих коллективов Тюмени, но и для районов региона. В этом году мы обратились к представителям наших креативных индустрий. 2022 год – Год культуры народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, поэтому мы предоставляем возможность продемонстрировать свой талант, произведения искусства в том числе и нашим народным умельцам", — сказал он.

Прилавки с работами мастеров разместились у арки. "Эти изделия создает мой муж Андрей Казаков из 20 пород деревьев, произрастающих в Тюменской области. Покупателям очень нравятся ложки, солонки, лопатки для обуви. Есть чаши из березового капа, этот материал требует специальной обработки. Делаем чаши, вазочки", — рассказала представитель Гильдии мастеров современных и народных ремесел Марина Казакова.

Чуть дальше свою продукцию из бумажной лозы выставила Марина Дроздовская. По ее словам, натуральной деревянной лозой обычно занимаются мужчины, а такой материал, как бумажная лоза, позволяет создавать изделия женщинам. "Это современное ремесло. Бумагу можно окрашивать в разные цвета. Покрытые лаком для посуды изделия можно использовать для кухни. Плету подносы, корзины, сумки. Есть корзинки и магниты для гостей Тюмени", — добавила мастерица.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам главы Тюмени, проведение ярмарок на территории города стало доброй традицией. Жители областной столицы могут сами выбирать для себя те площадки, которые им больше нравятся. 19 марта тюменцы могут посетить ярмарку по одному из четырех адресов: Цветной бульвар (возле арки), у Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), у "Заречного двора" (проезд Солнечный, 11), ул. Льва Толстого, 31.

"Я думаю, подтверждением того, насколько горожанам нравится принимать участие в ярмарках, служит количество наших товаропроизводителей, а самое главное, покупателей. В 2021 году товарооборот всех ярмарок составил больше 25 миллионов рублей", — добавил Руслан Кухарук.

Отметим, следующие ярмарки "Тюменская весна" пройдут на четырех площадках 26 марта с 9 до 16 часов.

Инна Пахомова