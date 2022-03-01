Александр Моор о ярмарке "Тюменская весна": наши предприятия смогут занять многие освобождающиеся ниши

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предприятия Тюменской области смогут занять многие освобождающиеся сейчас ниши. Так оценил губернатор региона Александр Моор уровень продукции, представленной на ярмарке местных товаропроизводителей "Тюменская весна" на Цветном бульваре в Тюмени 19 марта.

"С удовольствием пообщался с товаропроизводителями. Верю, что у них большой потенциал. Помните, сколько было переживаний после введения санкций в 2014 году? Например, много говорили, что мы останемся без сыра. Прошло восемь лет, и только в Тюмени сейчас работает порядка десяти сыроварен. Они открылись уже после введения санкций. Делают качественный и очень вкусный продукт. Импортозамещение в чистом виде", — написал Александр Моор в своем телеграм-канале.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Он отметил, что ярмарка местных товаропроизводителей проходит сегодня в семи муниципалитетах Тюменской области по его поручению, чтобы свести производителя и покупателя напрямую, без посредника.

На ярмарках была представлена продукция более 30 местных производителей: мясо, рыба, гончарные изделия, плетеные и вязаные вещи и многое другое.

Следующие ярмарки пройдут через неделю, 26 марта.