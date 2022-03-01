Александр Моор о ярмарке "Тюменская весна": наши предприятия смогут занять многие освобождающиеся ниши
Предприятия Тюменской области смогут занять многие освобождающиеся сейчас ниши. Так оценил губернатор региона Александр Моор уровень продукции, представленной на ярмарке местных товаропроизводителей "Тюменская весна" на Цветном бульваре в Тюмени 19 марта.
"С удовольствием пообщался с товаропроизводителями. Верю, что у них большой потенциал. Помните, сколько было переживаний после введения санкций в 2014 году? Например, много говорили, что мы останемся без сыра. Прошло восемь лет, и только в Тюмени сейчас работает порядка десяти сыроварен. Они открылись уже после введения санкций. Делают качественный и очень вкусный продукт. Импортозамещение в чистом виде", — написал Александр Моор в своем телеграм-канале.
Он отметил, что ярмарка местных товаропроизводителей проходит сегодня в семи муниципалитетах Тюменской области по его поручению, чтобы свести производителя и покупателя напрямую, без посредника.
На ярмарках была представлена продукция более 30 местных производителей: мясо, рыба, гончарные изделия, плетеные и вязаные вещи и многое другое.
Следующие ярмарки пройдут через неделю, 26 марта.