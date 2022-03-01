В Тюменской области отделения партии "СР – За правду" собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В пункт сбора гуманитарной помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР в Тюмени доставили груз, собранный по инициативе депутата Госдумы России от Тюменской области Александра Ремезкова.

Среди товаров первой необходимости -детские молочные смеси, каши и пюре, памперсы и пеленки.

Депутат фракции "Справедливая Россия - За правду" при поддержке региональных отделений партии организовал сбор гуманитарной помощи во всех своих избирательных округах, в том числе в Тюменской области. Он в Тюмени приобрел на личные средства детское питание, товары по уходу за детьми, средства личной гигиены для эвакуированных Донбасса семей.

Координатор штаба "МыВместе" Анастасия Баканова рассказала, что в Ростовскую и Белгородскую области тюменцы уже отправили более 60 тонн груза. В основном это продукты, средства личной гигиены и мелкая бытовая техника. Жители области приносят телевизоры с игровыми приставками, велосипеды, самокаты, открытки для жителей ДНР и ЛНР, нарисованные детьми.

"Наша фракция "Справедливая Россия - За правду" и я лично проголосовал за ратификацию договоров о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Как депутат и как гражданин я безоговорочно поддерживаю решение и действия президента России по проведению спецоперации на Украине. Мы понимаем, что это единственно возможный путь, чтобы спасти жителей Донбасса, обеспечить им мирную жизнь, обеспечить безопасность и независимость нашей Родины, - подчеркнул Александр Ремезков. - Бесчеловечная агрессия украинских националистов вынудила тысячи жителей Донбасса спешно покинуть родные места с детьми на руках и без самых необходимых вещей. Мы приняли их в России и готовы им помочь. Мы рады, что у нас есть такая возможность. Своих мы не бросаем".

Ранее депутат Ремезков сделал пожертвование в фонд "Доктор Лиза", сотрудники которого с 2014 года спасают детей Донбасса. С этим благотворительным фондом "Справедливая Россия - За правду" реализует совместный проект сбора помощи жителям и беженцам ЛНР и ДНР.