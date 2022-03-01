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Тюменцам рассказали о вакансиях с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц

Общество, 11:42 20 марта 2022

официальный аккаунт департамента труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте (архив) | Фото: официальный аккаунт департамента труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте (архив)

Вакансии с зарплатой от 80 до 130 тысяч рублей предлагают работодатели Тюменской области, пишет "Вслух.ру".

Так, будущим начальникам различных уровней в некоторых сферах предлагают от 82 тыс. до 130 тыс. рублей. Инспектор по охране труда и технике безопасности, инженер по землеустройству, инженер компьютерной обработки информации могут получать до 100 тыс. рублей в месяц, капитан-механик — до 90 тыс. рублей, геодезист - до 85 тыс. рублей.

Также высокие зарплаты предлагают машинисту буровой установки, машинисту двигателя внутреннего сгорания, машинисту подъемника каротажной станции, кабельщикам-спайщикам, монтажникам технологических трубопроводов. Помощники бурильщика капитального ремонта скважин могут получать до 115 тыс. рублей.

В настоящее время в Тюменской области на регистрационном учете состоят свыше 7 тыс. соискателей. В региональном банке вакансий более 24 тыс. предложений. Лидируют такие отрасли, как строительство, торговля и ремонт транспорта, обрабатывающие производства, госуправление и обеспечение военной безопасности. Также нужны специалисты в сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, сферах образования, здравоохранения и соцуслуг.

Найти подходящую вакансию можно на сайте департамента труда и занятости Тюменской области.

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# вакансии , занятость

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