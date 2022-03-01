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Новая школа в Тюменском районе откроет свои двери в сентябре

Общество, 13:36 20 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый корпус школы №2 откроется в п. Богандинский Тюменского района в сентябре 2022 года, сообщает районная администрация.

Строительство учреждения идет в соответствии с графиком. В настоящее время ведутся отделочные работы, завершается укладка металлочерепицы на крыше. Подведены сети теплоснабжения, водопровода и канализации, монтируются розетки, выключатели, светильники. При установлении теплой погоды строители приступят к покраске фасада здания и благоустройству территории.

Здание площадью более 8 тыс. кв. м состоит из двух двухэтажных учебных блоков: для начальной школы, для основной и старшей школы. Проектная мощность – 360 мест. Предусмотрены просторный спортивный и актовый залы, зоны активного отдыха, столовая на 130 посадочных мест, кабинеты логопеда, дефектолога и психолога. На пришкольной территории появятся спортивные площадки с комплексом тренажеров для сдачи ГТО, волейбольным полем и беговой дорожкой.

Школа будет инженерно-технического профиля, поэтому дизайнерское оформление холлов и кабинетов выполнят в соответствующей тематике, создадут инженерный класс, "РобоЛаб". Ребята будут заниматься прототипированием, робототехникой. Планируется сетевое взаимодействие с "РИО-Центром", местными предприятиями, в том числе расположенными в Богандинском индустриальном парке.

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# Богандинский , строительство школ

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