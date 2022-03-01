В тюменских храмах прошел молебен за военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии и члены их семей приняли участие в божественной литургии за здравие защитников Отечества, участвующих в специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба Росгвардии по Тюменской области.

Вместе с родными росгвардейцы посетили богослужения в храме Рождества Пресвятой Богородицы, храме в честь Святителя Николая Чудотворца и других соборах Тюменской области.

Военнослужащие и сотрудники заказали молебен, поставили свечи за здравие боевых товарищей и вместе с прихожанами совершили молитву.

На поминальном столе храмов зажжены свечи за упокой военнослужащих и сотрудников, погибших в разные годы при исполнении воинского и служебного долга.