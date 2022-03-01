Тюменские паралимпийцы вернулись с международных зимних игр "Мы вместе. Спорт"

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Тюменские паралимпийцы, успешно выступившие в Ханты-Мансийске на международных зимних играх "Мы вместе. Спорт", вернулись в Тюмень. В аэропорту "Рощино" их встретили родные и близкие, тренеры, руководитель департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, директор областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону, олимпийская чемпионка Луиза Носкова, волонтеры.

На альтернативных играх Тюменскую область представили Марина Галицына (лидер Максим Пирогов), Вера Хлызова (лидер Наталья Якимова), Юлия Смирнова (лидер Роман Тарасов), Станислав Чохлаев (лидер Олег Колодийчук), Николай Полухин (лидер Березин Эдуард).

"Сегодня приехали шесть человек: три спортсмена, три ведущих. Остальные едут на машине. Ребята хорошо себя проявили, честно отбегали. На драйве сделали нормально. Они тренировались и готовились к горам, а в Ханты - Мансийске равнина. Но все равно хороший результат", - рассказал председатель совета Тюменской региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спорта слепых" Дмитрий Потреба.

На международных зимних играх "Мы вместе. Спорт" тюменцы завоевали 11 наград, среди которых и золото, и серебро, и бронза.

В альтернативной паралимпиаде участвовали спортсмены из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, России. Было представлено шесть видов спорта: лыжные гонки, биатлон, керлинг, сноуборд, горные лыжи, следж-хоккей. В медальном зачете Россия на первом месте с 39 золотыми, 40 серебряными и 27 бронзовыми наградами. На втором месте команда Белоруссии, на третьем - Армении.