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Североатлантический циклон принесет в Тюмень снег с дождем

Общество, 10:52 21 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Погода в Тюмени в наступившую неделю, с 21 по 27 марта, будет теплой, но снежной. Как сообщает центр "Фобос", значительное влияние окажет циклон, прорывающийся из акватории Северной Атлантики. Поэтому в отдельные дни пройдет небольшой снег, переходящий в дожди.

21 и 22 марта температура воздуха составит от плюс 2 градусов до минус 1. В утренние часы на дорогах возможна гололедица, в ночь на вторник пройдет снег. Скорость западного ветра достигнет 4 метра в секунду.

23 и 24 марта на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, ночью и днем – от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер усилится до 6 метров в секунду.

25 марта днем столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов, вероятность осадков сохранится. Ночью похолодает до минус 11.

В выходные дни, 26 и 27 марта, станет прохладнее. Дневная температура воздуха составит от 3 до 5 градусов мороза, ночная – до минус 12. Осадков в эти дни не ожидается.

Любовь Голышева

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