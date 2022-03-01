Таможня расскажет о контроле в условиях санкций по горячей линии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская таможня запускает горячую линию в условиях введения экономических санкции в отношении РФ. Участникам внешнеэкономической деятельности разъяснят вопросы по таможенным операциям и контролю в отношении перемещаемых товаров с учетом сложившейся ситуации.

Также к специалистам могут обращаться физические лица, граждане Украины, ЛНР и ДНР, вынужденно покинувшие территорию этих государств.

Помощь беженцам из ЛНР и ДНР может понадобиться, если они передвигаются на своей машине - им придется пройти таможенный контроль.

Участникам внешнеэкономической деятельности будет полезна информация о временно введенных запретах и ограничениям по товарам, например, медицинских изделий, химических продуктов, изделий из камня, черных металлов и др.

Вопросы можно задать по телефону (343) 3-595-211 или направив обращение по адресу электронной почты utu-hotline@utu.customs.gov.ru.

Телефон горячей линии работает с понедельника по четверг с 9 до 18 часов; по пятницам - с 9 до 16 часов 45 минут; в предпраздничные дни – с 9 до 16 часов; суббота и воскресенье – выходные дни. Вопросы по электронной почте можно направлять круглосуточно.

Специалисты управления дадут ответы и разъяснения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления обращения.