Виталия Бережного будут судить в Тюмени по четырем статьям Уголовного кодекса
Уголовное дело Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней тюменской школьницы Насти Муравьевой, поступило в областной суд.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, ему предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. Бережного будут судить за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство.
Отмечается, что обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. В ближайшее время уголовное дело будет назначено к слушанию.
Напомним, что по данным следствия 30 июня 2021 года Бережной встретил на площадке первого этажа дома по ул. Судостроителей девочку. Обманным путем он заманил ребенка в свою арендованную квартиру, где совершил убийство.
Тело он упаковал и хранил в квартире, а 17 августа для сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на берегу оз. Оброчное. Останки нашли 19 августа.
При обысках в квартире подозреваемого обнаружены вещественные доказательства, косвенно подтверждающие его причастность к убийству ребенка. Подозреваемый сознался в совершенном преступлении.