Виталия Бережного будут судить в Тюмени по четырем статьям Уголовного кодекса

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Уголовное дело Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней тюменской школьницы Насти Муравьевой, поступило в областной суд.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, ему предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. Бережного будут судить за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство.

Отмечается, что обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. В ближайшее время уголовное дело будет назначено к слушанию.

Напомним, что по данным следствия 30 июня 2021 года Бережной встретил на площадке первого этажа дома по ул. Судостроителей девочку. Обманным путем он заманил ребенка в свою арендованную квартиру, где совершил убийство.

Тело он упаковал и хранил в квартире, а 17 августа для сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на берегу оз. Оброчное. Останки нашли 19 августа.

При обысках в квартире подозреваемого обнаружены вещественные доказательства, косвенно подтверждающие его причастность к убийству ребенка. Подозреваемый сознался в совершенном преступлении.