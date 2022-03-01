В Тюменской области четвертый день ищут ялуторовчанку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительницу Ялуторовска 2000 года рождения, которая ушла из дома 17 марта, ищут полицейские и волонтеры.

Ориентировка с фотографией и приметами пропавшей появилась в сообществе "Поисковый отряд "Белая сова – Тюмень" во ВКонтакте.

"Заявление, действительно, поступало от родственников 17 марта. Поиски продолжаются", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник пресс-службы УМВД России по Тюменской области Александр Гилев.

На девушке была голубая куртка, темно-синие джинсы, черные полусапожки, черная шапка. Рост 160-165 см, плотное телосложение, серо-голубые глаза, темные волнистые волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам: 02/102 (полиция), 8 (34535) 2-02-02 (МО МВД России "Ялуторовский"), 8-932-32-39-911 (волонтеры ПО "Белая Сова – Тюмень".

Инна Пахомова