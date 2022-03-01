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В Тюменском районе управляющая компания оштрафована за сосульки на крышах домов

Общество, 16:57 21 марта 2022

ИА "Тюменская линия"

Директор Каскаринского МУП ЖКХ Тюменского района оштрафован на 25 тыс. рублей за не надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов в зимой. С кровель многоквартирных домов в с. Ембаево вовремя не убрали наледь и снег.

По информации региональной прокуратуры, в отношении директора управляющей организации было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований".

Руководитель организации признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

В настоящее время наледь и снег убраны, нарушения устранены.

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# многоквартирные дома , прокуратура Тюменской области , снег , сосульки

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