В Тюменском районе управляющая компания оштрафована за сосульки на крышах домов
Директор Каскаринского МУП ЖКХ Тюменского района оштрафован на 25 тыс. рублей за не надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов в зимой. С кровель многоквартирных домов в с. Ембаево вовремя не убрали наледь и снег.
По информации региональной прокуратуры, в отношении директора управляющей организации было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований".
Руководитель организации признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.
В настоящее время наледь и снег убраны, нарушения устранены.