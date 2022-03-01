В Тюменском районе управляющая компания оштрафована за сосульки на крышах домов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Директор Каскаринского МУП ЖКХ Тюменского района оштрафован на 25 тыс. рублей за не надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов в зимой. С кровель многоквартирных домов в с. Ембаево вовремя не убрали наледь и снег.

По информации региональной прокуратуры, в отношении директора управляющей организации было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований".

Руководитель организации признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

В настоящее время наледь и снег убраны, нарушения устранены.