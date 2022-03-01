Стать частью тюменского спектакля-инсталляции "ДЫМ" смогут жители Омска

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменскую иммерсивную постановку "ДЫМ" представят на IV Всероссийском фестивале моноспектаклей "ЧАТ", который пройдет в Омске с 1 по 6 апреля.

"Наша основная задача - географически расширить зрительскую аудиторию "ДЫМа". 2 апреля там состоится показ для зрителей, 4 апреля - для жюри", — рассказала медиаменеджер МТЦ "Космос" Анна Захарова.

До 27 марта этот спектакль-инсталляция экспонируется в историческом парке "Россия — моя история" в Тюмени. С 9 по 28 февраля его посетили 949 человек. Из них 157 пенсионеров и 379 человек в возрасте до 18 лет, остальные — студенты. По "Пушкинской карте" "ДЫМ" посмотрели 16 человек.

"Дым" — это иммерсивный спектакль, а это значит, что у посетителя есть возможность быть его частью, взаимодействовать с инсталляциями в выставочном пространстве. Нам кажется, сейчас людям интереснее, когда можно потрогать, полистать, услышать, почувствовать. Тема непростая, она очень знакомая нашей стране, важно, что она раскрывается с иной стороны и говорит более понятным для школьников и студентов языком. Это не выставка оружия или танков, тут нет военной формы или медалей. Повествование ведется от человека того времени, "ДЫМ" - это будто состояние той эпохи, это туман. "ДЫМ" тяжело, но важно слушать и услышать, чтобы помнить и знать, как жилось людям времен Великой Отечественной войны и репрессий", — рассказала Анна Захарова.

Напомним, в 2021 году спектакль вошел в лонг-лист театральной премии "Золотая маска", а также побывал на всероссийском фестивале "Территория.Kids" в Москве.

Инна Пахомова