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Похищенные деньги тоболячка прятала под стиральной машинкой

Происшествия, 12:24 22 марта 2022

управление МВД России по Тюменской области | Фото: управление МВД России по Тюменской области

До пяти лет лишения свободы грозит 20-летней жительнице Тобольска, подозреваемой в краже. По версии следствия, девушка, находясь в гостях, похитила наличные у хозяина квартиры и спрятала их под стиральной машиной, чтобы забрать их при уходе домой. Ущерб составил 20 тыс. рублей.

Как сообщает управление МВД России по Тюменской области, в дежурную часть полиции обратился с заявлением о краже 32-летний мужчина. Сотрудники полиции выяснили, что у него в гостях находилась компания знакомых. Позже хозяин квартиры заметил, что из его кошелька пропали деньги.

Также оперативники установили, что к краже причастна знакомая потерпевшего. Девушку доставили в отдел полиции. Свою вину она признала и рассказала, что решила воспользоваться моментом, когда хозяин квартиры отвлекся и достала из его кошелька деньги.

Наличность она спрятала, в указанном ей месте оперативники обнаружили похищенные купюры. Возбуждено уголовное дело по ст. "Покушение на кражу". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# кража , Тобольск , уголовное дело

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