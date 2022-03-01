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Житель Тюменской области получил условное наказание за поджог дома родственника

Происшествия, 17:23 22 марта 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком получил житель Тюменской области, спаливший дом и надворные постройки родственника. Нижнетавдинский районный суд обязал осужденного возместить причиненный ущерб на сумму более одного миллиона рублей, сообщает Объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Как стало известно из приговора, пьяный мужчина рассердился на бранные слова своего родственника и решил ему отомстить. Около двух часов ночи 31 марта 2021 года он поджег сено на крыше сарая обидчика, строение полностью сгорело. Это преступление осталось нераскрытым. В ночь на 2 апреля мужчина снова совершил поджог.

Он вошел в ограду дома по ул. Зеленой и поджег торчавший из чердака кусок полиэтилена. Пламя охватило крышу, а потом и все жилище с прилегающими постройками. Мужчина разбудил родственника, сам вызвал пожарных и вместе со сбежавшимися односельчанами стал тушить огонь. К приезду пожарных домовладение вместе с имуществом полностью выгорело.

Полицейские предложили злоумышленнику проехать в отдел полиции для выяснения дополнительных обстоятельств. Там он и сознался в обоих поджогах.

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# поджог , приговор , суды

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