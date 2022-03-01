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Жители тобольского села отправляют на Донбасс по пять посылок в неделю

Общество, 18:26 22 марта 2022

ед

По пять посылок с гуманитарной помощью для жителей ЛНР и ДНР еженедельно отправляют жители Ворогушинского сельского поселения Тобольского района.

"В первую очередь на призыв о помощи отозвались предприниматели и учреждения социальной сферы - школы, клубы. И простые люди, особенно пенсионеры. Люди с невысокими доходами очень остро чувствуют чужую боль", - рассказала глава сельского поселения Елена Ершова.

В посылки тоболяки кладут канцелярские принадлежности, средства гигиены, посуду, продукты питания.

"У нас люди немногословные, но очень добрые душой. Я думаю, это еще не последние посылки. Кому сможем - поможем", - сказала Елена Ершова.

Евгений Бабенко

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# гуманитарная помощь , Донбасс

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