Продлен прием заявок на конкурс грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на конкурс грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2022 году продлен до 12 часов 11 апреля. В настоящее время в стадии подготовки находятся более 130 заявок.

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 26 мая 2022 года.

Напоминаем, что общая сумма конкурса с учетом средств, поступивших от Фонда президентских грантов, составляет более 49 млн рублей.

Тюменские СО НКО смогут получить гранты от 200 тыс. до 1 млн рублей на реализацию своих социально значимых проектов с учетом финансирования, предусмотренного государственными программами Тюменской области, указанными в пункте 3 положения о конкурсе и софинансирования, полученного от Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.

Направления, по которым принимаются заявки: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; развитие институтов гражданского общества; поддержка молодежных проектов.

Получить консультацию по вопросам участия в конкурсе, сообщить о проблеме при подаче заявок можно по телефонам: 8 (3452) 20-10-57, 50-26-56 или по электронной почте: MarkinaAA@72to.ru, MyasnikovaYuG@72to.ru.

Во вреся заявочной кампании департамент социального развития Тюменской области совместно с региональными и муниципальными ресурсными центрами проведет ряд обучающих мероприятий. Информация о них будет доступна в разделе "Новости" на сайте конкурса и на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.