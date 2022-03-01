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Тюменские спортсмены выступят в областном первенстве по дзюдо

Спорт, 08:42 24 марта 2022

ЦОП "Тюмень-дзюдо" во ВКонтакте | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" во ВКонтакте

Молодые дзюдоисты проведут поединки в первенстве Тюменской области на площадке Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 26 и 27 марта, сообщается на официальном сайте организации.

26 марта на татами выйдут юноши и девушки до 18 лет, 27 марта выступят спортсмены до 21 года.

Заявки на участие подали более 450 спортсменов из 20 школ и клубов дзюдо региона. Из них более 100 дзюдоистов представят Центр "Тюмень-дзюдо".

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# ЦОП Тюмень-дзюдо

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