Тюменские спортсмены выступят в областном первенстве по дзюдо
| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" во ВКонтакте
Молодые дзюдоисты проведут поединки в первенстве Тюменской области на площадке Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 26 и 27 марта, сообщается на официальном сайте организации.
26 марта на татами выйдут юноши и девушки до 18 лет, 27 марта выступят спортсмены до 21 года.
Заявки на участие подали более 450 спортсменов из 20 школ и клубов дзюдо региона. Из них более 100 дзюдоистов представят Центр "Тюмень-дзюдо".