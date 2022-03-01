18 студентов ТюмГУ станут наставниками в летней программе "Сириуса"

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

18 студентов Тюменского госуниверситета станут участниками Всероссийской программы "Сириус.Лето: начни свой проект". Они выступят наставниками для школьников, которым предстоит решать кейсы от российских индустриальных компаний и научно-исследовательских институтов.

Участники программы "Сириус.Лето" будут работать над своими научными проектами в одной команде с молодыми наставниками в современных лабораториях и научно-образовательных центрах университета, сообщили в пресс-службе вуза.

Научно-технологические, инженерные и исследовательские проекты будут разрабатываться в соответствии с приоритетами стратегии научно-технологического развития России.