  • 24 марта 202224.03.2022четверг
  • USD103,1618
    EUR113,2613
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Студенты ТюмГУ и ТИУ представят Тюменскую область на VII Всероссийском слете поисковиков

Общество, 09:30 24 марта 2022

группа "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте | Фото: группа "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте

Студенты ТюмГУ и ТИУ представят Тюменскую область на VII Всероссийском слете студенческих поисковых отрядов. Он пройдет с 25 по 27 марта в городе Чебоксары и соберет более 150 молодых поисковиков из 43 регионов.

Участники слета обсудят организацию деятельности поисковых отрядов на базе средних специальных и высших учебных заведений, научатся презентовать свою деятельность на региональном уровне и получат знания по командообразованию и навыкам soft skills. Запланирована встреча с основателями поискового движения Чувашской Республики, пишет пресс-служба Поискового движения России.

Как сообщает Областной поисковый центр имени Артура Ольховского, на слет от тюменского региона отправятся поисковые отряды "Тюмень-ТюмГУ" и "Сибирь".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поисковики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:52 24.03.2022Жители Тюменской области успевают подать заявки на конкурс "Цех"
09:41 24.03.2022В Тюменской области в реабилитации после травмы на производстве применяется персональный подход
09:30 24.03.2022Студенты ТюмГУ и ТИУ представят Тюменскую область на VII Всероссийском слете поисковиков
09:07 24.03.202218 студентов ТюмГУ станут наставниками в летней программе "Сириуса"