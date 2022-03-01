Студенты ТюмГУ и ТИУ представят Тюменскую область на VII Всероссийском слете поисковиков

| Фото: группа "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте | Фото: группа "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте

Студенты ТюмГУ и ТИУ представят Тюменскую область на VII Всероссийском слете студенческих поисковых отрядов. Он пройдет с 25 по 27 марта в городе Чебоксары и соберет более 150 молодых поисковиков из 43 регионов.

Участники слета обсудят организацию деятельности поисковых отрядов на базе средних специальных и высших учебных заведений, научатся презентовать свою деятельность на региональном уровне и получат знания по командообразованию и навыкам soft skills. Запланирована встреча с основателями поискового движения Чувашской Республики, пишет пресс-служба Поискового движения России.

Как сообщает Областной поисковый центр имени Артура Ольховского, на слет от тюменского региона отправятся поисковые отряды "Тюмень-ТюмГУ" и "Сибирь".