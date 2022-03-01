Жители Тюменской области успевают подать заявки на конкурс "Цех"

| Фото: сообщество МТЦ "Космос" во ВКонтакте | Фото: сообщество МТЦ "Космос" во ВКонтакте

Прием заявок на конкурс "Цех" в Тюмени продлили до 28 марта.

"Кампания продолжается. На данный момент поступило пока 22 инициативы. Уже сейчас можно видеть, что востребованы творческие и околотеатральные проекты и проекты в области визуального искусства. В этом году особенность конкурса заключается в том, что идет акцент на медждисциплинарность", — рассказала медиаменеджер Молодежного театрального центра "Космос" Анна Захарова.

Максимальная сумма гранта, который можно получить по итогам конкурса, — 300 тыс. рублей. Помимо средств на реализацию своих проектов авторы идей могут получить финансирование на поездки своего коллектива, гастроли, обучение или участие в биеннале.

На 1 и 2 апреля намечена защита инициатив. 6 апреля назовут имена победителей.

Участниками могут стать жители Тюменской области — от 18 до 35 лет. Подать заявку можно по ссылке.

Инна Пахомова