Тюменца оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Жителя Тюмени Антона К. 1990 г. р. оштрафовали на 40 тыс. рублей в доход государства за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов государства и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Молодой человек 13 марта на ул. Республики, 145 демонстрировал плакат с надписью "НЕТ ВОЙНЕ!" до задержания полицией. Ленинский районный суд Тюмени признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Постановление не вступило в законную силу.