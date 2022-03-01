Поддержку дачников обсудили депутаты Тюменской городской думы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Строительство дорог, вопросы электроснабжения и газификации, профилактику пожаров в садоводческих сообществах обсудили тюменские депутаты в ходе заседания постоянной комиссии по социальному развитию гордумы 23 марта.

Как рассказала членам комиссии директор городского департамента потребительского рынка Елена Еремина, сегодня в границах Тюмени насчитывается 168 садоводческих товариществ.

"Среди основных мер поддержки, оказываемых администрацией города дачникам, строительство и ремонт автомобильных дорог, предоставление субсидий на обустройство противопожарного водоснабжения, на акарицидные обработки территорий и другие", - сообщила она.

Так, в 2022 году в бюджете города заложены средства на строительство автомобильных дорог к семи садоводческим сообществам.

По словам Елены Ереминой, в летний период направления к СНТ обслуживают 52 маршрута общественного транспорта, в зимний период транспортное обслуживание садовых товариществ обеспечивают 37 маршрутов.

"Для улучшения обслуживания работа спланирована таким образом, чтобы из тех сообществ, где тюменцы проживают постоянно, автобусы приезжали в город к 8 часам и отправлялись обратно после 18 часов", - добавила она.

На проблему с талыми водами в дачном обществе по ул. Щербакова обратил внимание коллег депутат Сергей Пыхалов. Он отметил, вопросы у дачников возникли после того, как была засыпана траншея вдоль дороги.

Также, по словам депутата, затруднения с электроснабжением нередко возникают в СНТ Тюмени в связи с тем, что на участках возводятся полноценные коттеджи.

"Не имея возможности газифицироваться, люди обогревают эти дома электричеством, что приводит к повышенному потреблению энергии", - подчеркнул он.

На это директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин сообщил, что вопросы подтопления дачных сообществ находятся на контроле администрации Тюмени, в частности, в ближайшее время запланированы выездные контрольные мероприятия.

"Все это важные и даже болезненные вопросы, - считает заместитель председателя городской думы Дмитрий Осипов. – Я напомню, что в свое время прописка в дачных сообществах была разрешена для легализации огромного количества проживающих там людей и возможности пользоваться инфраструктурой. Однако мы понимаем, что сама структура этих сообществ не предполагала постоянного проживания".

По словам Дмитрия Осипова, это привело к тому, что со временем многократно возросла нагрузка на инфраструктуру, не рассчитанную на постоянное проживание такого количества людей.

"Тем не менее мы понимаем, что эти отношения уже сложились, люди проживают и будут проживать там. Например, принятый сегодня механизм обустройства электроснабжения как раз и предусматривает возможность снять возникшее напряжение", - подчеркнул он.

Николай Ступников