Браконьеры из Сорокинского района застрелили трех косуль

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Охотники из Сорокинского района должны выплатить 240 тыс. рублей за незаконную охоту, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В материалах уголовного дела указано, что 28 сентября 2021 года трое мужчин решили незаконно поохотиться на диких косуль вблизи с. Знаменщиково Сорокинского района. Они взяли нож, охотничье гладкоствольное ружье, мешки и на УАЗе отправились в угодья. В 5-ти км от села обвиняемые фароискателем нашли трех косуль, которых застрелили.

Мужчины разделали туши, сложили мясо в мешки и поехали обратно в село. На въезде их остановили инспекторы службы охраны животного мира. Охотники начали уезжать от автоинспекции, выкинули через люк мешки с мясом, ружье и переносной фароискатель. Сотрудники службы остановили нарушителей, вызвали опергруппу полиции, которая нашла на месте преступления все выброшенные вещественные доказательства. Браконьеры сознались в преступлении и согласились на рассмотрение дела без исследования доказательств. Из 360 тыс. рублей причиненного ущерба мужчины в досудебном порядке добровольно возместили 120 тысяч.

Во время следствия выяснили, что автомобиль УАЗ и пятизарядное охотничье ружье МЦ 21-12 12 калибра принадлежали другим людям и по решению суда их вернули настоящим владельцам.

Сорокинский районный суд вынес приговор трем браконьерам. Их признали виновными в незаконной охоте. По решению суда одному мужчине назначили наказание в виде штрафа в 180 тыс. рублей в доход государства, двум другим - 200 тыс. рублей с каждого. Также все трое на 2 года лишены права охотиться. Суд солидарно взыскал со всех браконьеров в бюджет Сорокинского муниципального района 240 тыс. рублей компенсации причиненного имущественного вреда.