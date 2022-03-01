В Тюменской области проходит розыгрыш билетов на чемпионат России по биатлону

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Розыгрыш билетов на чемпионат России по биатлону, который пройдет в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" Тюмени с 30 марта по 3 апреля, стартовал. 10 человек получат возможность увидеть престижные старты бесплатно, сообщает региональный департамент по спорту.

Для участия нужно быть участником группы департамента во ВКонтакте и сделать репост записи. 28 марта с помощью приложения KonkursVK определятся 10 счастливчиков, кому достанутся приглашения на двоих на 30 марта (5 человек по 2 билета) и 31 марта (5 человек по 2 билета).

После этого дополнительно разыграют такое же количество приглашений на биатлонные выходные — 2 и 3 апреля.

Всего 4 тысячи зрителей соберутся на трибунах в соревновательные дни.

Напомним, в Тюмени на чемпионате России по биатлону соберутся около 150 спортсменов из 25 регионов страны и Белоруссии. От Тюменской области примут участие 17 спортсменов. В их числе Евгений Гараничев, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, Александр Логинов, бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, Виктория Сливко, чемпионка Европы, чемпионка мира среди девушек, мастер спорта международного класса, и другие сильнейшие спортсмены региона.

Подробная информация о чемпионате размещена на сайте.