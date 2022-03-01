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В выходные в Тюмени будет морозно и солнечно

Общество, 12:54 25 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Малооблачную погоду обещают синоптики в Тюмени в ближайшие выходные, 26 и 27 марта. По данным центра Фобос, в эти дни немного похолодает и дневная температура воздуха опустится до отрицательных значений.

26 марта ожидается малооблачная погода, днем – от 1 до 3 градусов мороза, ночью – до минус 14. Скорость южного ветра составит 4 метра в секунду.

27 марта дневная температура воздуха составит от 1 до 3 градусов ниже ноля, ночная – минус 8. Юго-восточный ветер усилится до 6 метров в секунду.

В начале следующей недели синоптики не прогнозируют резких перепадов температуры. 28 и 29 марта температура воздуха составит от плюс 1 до минус 2 градусов, возможны снег с дождем. 30 марта вероятность осадков сохранится, днем ожидается ноль градусов.

Любовь Голышева

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