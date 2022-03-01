В мае будет жарко: на праздники туристов в Тюмени ждет "Горячий weekend"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Привлечь в Тюмень туристов на майские праздники событийными мероприятиями и скидками планируют с помощью проекта "Горячий weekend". Стать партнерами программы предлагают представителям туристической отрасли региона — от отелей, общепита и термальных источников до учреждений культуры и университетов, сообщила директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"Впереди у нас майские праздники, люди захотят сменить локацию хотя бы на несколько дней. К нам традиционно приезжает много гостей, это наши ближайшие соседи — Югра и Ямал, Екатеринбург. Мы предложим им разные активности", — отметила она.

Программа "Горячий weekend" рассчитана на период с 1 по 8 мая, мероприятия в основном будут ориентированы на семейный отдых. В агентстве туризма и продвижения Тюменской области ждут предложений от всех участников туристического бизнеса, им готовы помочь с информационным продвижением.

Сфера гастрономии может представить идеи для тематических ужинов и гастрономических фестивалей, сфера торговли — запланировать ярмарки с продукцией местных производителей, в области познавательного туризма будут востребованы флешмобы, дни открытых дверей и мастер-классы от музеев и университетов.

Принимаются идеи от сферы культуры и развлечений — концерты, выступления уличных театров, фестивали. Также в агентстве туризма и продвижения Тюменской области ждут специальных предложений для туристов в сферах спорта и отдыха на природе, здоровья и красоты, ночной жизни.

"Эти направления — полки туристического супермаркета, на которые наши партнеры могут выставит свои продукты", — пояснил руководитель агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Узнать о предлагаемых товарах и услугах туристы смогут на сайте и в приложении visittyumen.ru, информация будет распространяться через таргетированную рекламу в социальных сетях, телевидение и радио. Оставить заявку на участие в проекте представители туристического бизнеса могут на сайте visittyumen.ru.

Мероприятия в сфере туризма в майские праздники будут реализовываться не только в Тюмени, но и в Тобольске, там пройдут "Кремлевские выходные". Предложений ждут и от представителей туризма в Ялуторовске.

Вера Коршунова